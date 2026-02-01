国際ジャーナリストで作家の落合信彦さんが亡くなったことがわかりました。84歳でした。亡くなったことを知らせる文書では、「国際ジャーナリスト・作家の落合信彦（おちあい・のぶひこ）が、2026年2月1日午前8時8分、老衰のため永眠いたしました（享年84）」と発表。また、功績について「故人は長年にわたり、激動する国際情勢やインテリジェンス（諜報）の分野において、独自の視点と綿密な取材に基づく鋭い分析を発信し続けてま