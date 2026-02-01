SNS上に投稿される偽・誤情報が問題となっている。選挙でもこうした情報が拡散されるおそれが指摘されるなか、1月、衆院選が公示され、選挙期間に突入した。今回の衆院選にあわせ、日本テレビでは大手プラットフォーマー5社に独自アンケートを実施した。アンケートを送ったのは、・Google（YouTube）・LINEヤフー（LINE/Yahoo! JAPAN）・Meta（Instagram/Facebookなど）・X・TikTok Japan（TikTok）の5社で、全社から回答があった