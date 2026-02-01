国際ジャーナリストで作家の落合信彦（おちあい・のぶひこ）さんが1日、老衰のため死去した。84歳だった。小学館が発表した。落合さんの長男はメディアアーティスト・落合陽一氏（38）。1942年1月8日生まれの落合さんは、長年にわたって激動する国際情勢や諜報の分野で独自の視点と綿密な取材に基づく鋭い分析を発信し続けた。活動は執筆だけにとどまらず、講演やメディア出演など多岐にわたった。1987年にはアサヒスーパード