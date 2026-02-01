競り合いを制して笑顔でゴールに戻ってきた尾崎（帝京大）＝日清オイリオグループ横浜磯子事業場第４８回神奈川マラソン（県走友会連盟、相模原市陸上競技協会、神奈川新聞社など主催）が１日、横浜市磯子区の日清オイリオグループ横浜磯子事業場発着コースでハーフマラソンと１０キロの部が行われた。今大会からハーフがエリートランナーの「スペシャルセッション」、一般の「スピードセッション」に分かれ、スペシャルセッシ