ÉÙ±Ê½¤°ì¡Ê£´£´¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬£±Æü¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ç?¡ÖÂè£·£²²ó¶å½£ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡×£³ÆüÌÜ£¸£Ò¤Ç£³¥³¡¼¥¹¥«¥É¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤ò·è¤á¤Æ£Ç?½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£²£´Ç¯£¹¤«·î¤Ç£Ç?½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÙ±Ê¤Ï¡Ö½é¾¡Íø¤ÏÅ¸³«¤¬¸þ¤±¤Ð¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¿å¿Àº×¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤«¤ÏÆÃÊÌ¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±Ãå¤Ï¤É¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ­Ç°¥ì¡¼¥¹¤È¤«¤Ë½ÐÂ³¤±