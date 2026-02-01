【モデルプレス＝2026/02/01】アイドルグループ・櫻坂46のメンバーが互いの素顔を撮影したオフショット写真集「櫻撮（さくさつ）VOL.01」（3月17日発売／講談社）より【写真】櫻坂46人気メン「小さい頃からずっと可愛い」幼少期ショット◆守屋麗奈＆山崎天、生配信決定今回、生配信に出演するのは2期生の仲良しメンバー守屋麗奈と山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）。また、配信日限定で特典ポスターつきの写真集が発売され