【モデルプレス＝2026/02/01】「第47回ヨコハマ映画祭」の表彰式が2月1日、神奈川・横浜市内にて開催。「遠い山なみの光」「ゆきてかへらぬ」で主演女優賞を受賞した広瀬すずが出席した。【写真】広瀬すず、個性派ドレス着こなす◆広瀬すず、二階堂ふみとの共演回顧広瀬は「現代よりは時代を生き抜いた女性たちを演じさせていただくことがとても多くて、本当に刺激的な、自分にとってもすごく大切な作品にたくさん出会う年でした」