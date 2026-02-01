今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。A子さんのチームに配属された新人社員は、周りとのコミュニケーションが苦手そうな人で「なんだかパッとしないなぁ」とA子さんは思っていました。そんな時、職場で開催したBBQで、その新人社員の見る目が変わった出来事があったのでした──。 チームの新人社員 職場での出来事です。ある時、私のチームに20代男性の新人社員が配属されま