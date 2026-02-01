温浴施設「おふろcafe」が、「リラックマ」とコラボレーションした「おふろあがりのごゆるりタイム 2026」を、4月5日まで全13店舗で開催している。好評を受け、2月からは限定ノベルティの配布や、リラックマが登場する1日店長イベント、コラボカフェエリアの設置などが実施される。人気コラボ！リラックマ × おふろcafe『おふろあがりのごゆるりタイム 2026』に新展開前回好評につき第2弾となる今回は、リラックマの人気デザ