国際ジャーナリストで作家の落合信彦（おちあい・のぶひこ）さんが１日午前８時８分、老衰のため、死去した。８４歳だった。小学館が１日、発表した。通夜、葬儀・告別式は故人の遺志および遺族の意向で近親者のみで執り行う。落合さんは１９４２年１月８日、東京都生まれ。米オルブライト大学、テンプル大学大学院で国際政治学を専攻した。オイルビジネスに従事した後、ジャーナリストに転身。激動する国際情勢やインテリジェ