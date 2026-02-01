大阪・天王寺動物園はこのほど、アムールトラ「ショウヘイ」の施設を新設するため、目標１４００万円で開始したクラウドファンディング（ＣＦ）が、１月３０日までの募集期間で２３３９万３８７９円になったことを発表した。２０１９年１月に東京・多摩動物公園で生まれたオスの「ショウヘイ」は、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手が名前の由来。２５年６月、神戸市の王子動物園から移ってきた。天王寺動物園の公式ホーム