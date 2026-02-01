ヤクルトのドラフト１位ルーキー松下歩叶（あゆと）内野手（法大）が浦添キャンプ初日の１日、即戦力の実力を披露した。ユニホームを着ての初めての練習に「すごく緊張感がありました」と苦笑したが、フリー打撃では２８スイングで５本のサク越え。「初日だったので（ＧＭの）青木さんからはちょっとセーブしていけと言われていたんですけど、ファンの方に見られているのもあって思ったよりは振っちゃいました。でもよかったか