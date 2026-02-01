韓国の俳優ナ・イヌが昨年4月に開催したファンミーティング『2025 NA INWOO FANMEETING「Spring, Where Love Begins」』が、あす2月2日（後9：00〜）CS放送「ホームドラマチャンネル」で放送される。今回で3回目となる。【写真】ファン歓喜！客席まで降り交流も…ナ・イヌのファンミの模様2013年のデビュー以来、ドラマ『哲仁王后〜俺がクイーン!?〜』『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』『ジンクスの恋人』『私の夫と結婚して』