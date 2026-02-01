映画『国宝』の李相日監督が、『第47回ヨコハマ映画祭』監督賞に輝き、神奈川・関内ホールで行われた表彰式に出席した。【写真多数】『第47回ヨコハマ映画祭』 映画『国宝』主演の吉沢亮が喜びのスピーチ「新潟で生まれて、横浜で育ちました」という李相日監督は、「非常になじみのある場所に、こういった形で戻れてうれしいです」と喜びを語る。「この作品をつくることはものすごくハードルが高かった」といい、「映画が公開