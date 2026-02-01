エターナルホスピタリティグループが展開する焼鳥屋「鳥貴族」はきょう1日から、『うぬぼれ続けて創業40周年 ありがとうフェア』第4弾を開催する。【写真】約15年ぶりに復刻した“赤ウインナーメニュー”同店は、昨年5月1日に40周年を迎えた感謝を伝えるべく、『うぬぼれ続けて創業40周年 ありがとうフェア』と題し、年間を通じて期間限定メニューを展開。思い出のメニューや人気が高かったメニューなどを、さらにおいしくする