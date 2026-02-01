「四国地区選手権競走・Ｇ１」（１日、鳴門）２日目は水神祭に沸いた。１Ｒで今節がＧ１初出場だった田中駿兵（２３）＝徳島・１３１期・Ａ１＝がインから逃げて１着。８Ｒでは首位争いを制して西丸侑太朗（２１）＝香川・１３０期・Ａ１＝が勝利。ともにこれがＧ１初勝利でレース後には水神祭の祝福を受けた。田中は「今度は準優進出を目指して頑張る」と力を込め、西丸も「昨年の地区選で勝っておかなくてはいけなかったけ