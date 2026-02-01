「四国地区選手権競走・Ｇ１」（１日、鳴門）西岡顕心（２４）＝香川・１２９期・Ａ１＝が気配を上向かせてきた。２日目４Ｒを３コースから３着とすると、後半１１Ｒはインから逃げて勝利。２日目を３、１着とまとめた。初日は並の手応えだったが、「ペラ調整をして行き足も良かったし、ターン足も付いてきたと思う。レースになる足は十分にあると思う」と上昇を感じ取る。上昇機運に乗って３日目２走でもさらに得点を上積み