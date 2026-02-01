歌手の藤あや子（64）が1月31日、自身のブログを更新。14年続けているヨガでの逆立ちポーズを披露した。【写真】「凄すぎてカッコイイ！」14年ヨガに通う64歳藤あや子の頭立ちポーズ藤は「新年を迎えてから早1ヶ月！忙しいひと月を過ごしました」と、華麗な衣装をまとったステージショットを公開。続けて、「来月からもう2月 体調を整えるためにも日頃のルーティンは欠かせません」と明かし、「始めてから14年目のヨガは週4日