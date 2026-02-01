高市早苗首相が１日朝に生出演を予定していたＮＨＫ「日曜討論」を急遽、出演を取り止めた。高市首相を巡っては、週刊文春が報じた政治資金パーティーと旧統一教会の友好団体が絡むパー券疑惑について、説明責任が生じている。前夜に自民党広報が高市首相の「日曜討論」出演を告知し、１１党首の生討論での追及は不可避と目されていたが、事実上のドタキャンとなった。高市首相はＸ（ツイッター）で出演取り止めの理由を説明。