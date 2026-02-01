和歌山競輪のF1「WBS和歌山放送杯」が、2日に開幕する。近畿の新星・市田龍生都（24＝福井・127期）が当地初参戦。3月からのワールドカップなどに備えて今開催の後は自転車競技に専念する。「（競輪では）まだ未熟だし、悔しいレースが続いている」と反省ばかりを口にするが、前回の広島（1月21〜23日）準決（4着）の先行は潜在能力の高さを感じさせた。「とにかく力を出し切るだけ。結果は後からついてくる」予選メイン