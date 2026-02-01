タレントの安田美沙子が、2月1日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜前11：40）に出演した。【写真】『上沼・高田のクギズケ！』に出演した安田美沙子嫁姑をめぐるトークに絡み、安田が夫家族に混ざった集合ショットが紹介された。安田と夫、子どもたちが、夫の家族に混じり、誕生日を祝う光景だった。安田は「（写真の場所は）後ろですね、やっぱり。私の前が主人で、主人の横が義理のお母