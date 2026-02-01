東京女子プロレスは1月31日、東京・新宿FACEで「第6回“ふたりはプリンセス”MaxHeartトーナメント」を開催した。タッグトーナメント準決勝2試合が行われ、瑞希＆高見汐珠が2024年覇者のでいじーもんきー（鈴芽＆遠藤有栖）を破る殊勲の星を挙げ、決勝戦（2月14日、後楽園ホール）でプリンセスタッグ王者組のOberEats（上福ゆき＆上原わかな）と対戦する。もともと瑞希組は正式なタッグチームではなく、高見はまだキャリア