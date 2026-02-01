国際ジャーナリスト・作家の落合信彦 (おちあい・のぶひこ)さんが、2月1日午前 8時8分、老衰のため死去したことが、分かりました。８４歳でした。小学館の広報室が文書で明らかにしました。広報文では「国際ジャーナリスト・作家の落合信彦 (おちあい・のぶひこ)が、2026年2月1日午前 8時8分、老衰のため永眠いたしました (享年84)。ここに生前のご厚誼を深謝し、謹んでご通知申し上げます。」と、報告。続けて「故人は長年にわた