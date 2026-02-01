メディアアーティスト落合陽一氏（38）の実父で、国際ジャーナリスト・作家の落合信彦さんが、2月1日午前8時8分、老衰で死去したことが発表された。84歳だった。通夜および葬儀・告別式については、故人の遺志、遺族の意向により、近親者のみで執り行われるという。後日、「お別れの会」が開かれる予定で、詳細が決まり次第発表される。落合さんは長年にわたり、激動する国際情勢やインテリジェンス（諜報）の分野において、独自の