プレミアリーグ第24節リヴァプール対ニューカッスルの一戦が行われ、4-1でホームチームが白星を挙げた。先制したのはアウェイのニューカッスルだった。右サイドで受けたアンソニー・ゴードンが相手の股を抜くシュートでゴールネットを揺らす。ゴードンはリーグ戦では第15節バーンリー戦以来の得点に。しかし、ニューカッスルの時間はここまで。41分、43分に立て続けにウーゴ・エキティケに得点が生まれてリヴァプールが逆転。67分