プレミアリーグ第24節、アーセナルはリーズ・ユナイテッドを敵地で4-0と破り、勝ち点を53に伸ばした。ここ3試合勝利がなく失速が懸念されていたガナーズだったが、今節は文句のない結果を導くことができた。この試合で3点目を決めたのはFWヴィクトル・ギェケレシュだ。69分、ガブリエウ・マルティネッリの右サイドからのクロスに反応したギェケレシュは、DFを引きずりながら強引にタップイン。これでプレミアリーグ6ゴール目となっ