川崎氏の経験が中日に注入される(C)産経新聞社「ムネリン」が竜の一員になる。中日は川崎宗則氏を「臨時コーチ兼選手」として招くことを発表。期間は2月2〜6日の予定で、日米球界で培ってきた技術・メンタルの注入が期待される。【写真】中日山本が慶大の先輩、高橋由伸氏と2ショットを披露した実際の様子現在44歳の川崎氏はソフトバンクやMLBでの活躍が印象深いが、今も現役選手として活動中。2020年からBCリーグ・栃木ゴール