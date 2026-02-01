ロッテ・小島和哉投手（２９）が宮崎・都城キャンプ初日の１日、ブルペンに入って５１球を投げた。「自主トレでも入っていたので、初日は普通に入ろうと思いました。自分の気持ちもスタートできるという思いです。ちょっと指がかじかんでいたところもあったのですが、今日はバランスよく投げられたかなと思います」と満足そうにうなずいた。開幕投手を務めれば４年連続となるが「去年の成績だったらないと思います」と謙遜。