◆卓球全農杯全日本選手権ダブルスの部最終日（１日・豊田市総合体育館）男子、女子、混合の決勝が行われ、男子は篠塚大登、谷垣佑真（いずれも愛知工大）組、女子が張本美和（木下グループ）、長崎美柚（木下アビエル神奈川）組、混合は松島輝空（木下グループ）、張本美和組がそれぞれ制した。優勝者には、大会を協賛する全国農業協同組合連合会（全農）の小池克佳参事から「国産黒毛和牛・５キロ」、「みのりみのる