明大野球部のスポーツ推薦合格者15人が1日までに東京・府中市の「島岡寮」に入った。昨年春のセンバツ決勝で戦った智弁和歌山のエース渡辺、横浜の高校日本代表・為永も入寮、大学野球へのスタートを切った。「4年間鍛えてドラフト1位でプロに行きたい」と明大の門を叩いた渡辺。MAX147キロのストレートを「150キロ台にあげたい」と意欲を燃やす。今季からDH制が導入され「投げるだけでいいので、すごく助かります」と歓迎した