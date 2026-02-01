ヤクルト・内山壮真内野手が浦添キャンプがスタートした１日、新背番号３のユニホームをお披露目した。「新鮮な気持ちでいきました」と表情を引き締めた内山。フリー打撃ではサク越えも飛び出すなど上々の滑り出し。打力を生かすべく、今季から内野に本格転向。投内連係では二塁の位置についたが、ベースカバーなど無難な動きをみせた。「しっかり動けたと思います。まずは守備がどれだけできるかというところが首脳陣も気にな