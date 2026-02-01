三代目JSOULBROTHERSの岩田剛典（36）が、東京・MUFG国立で1日に開かれた「第35回ラクロス全日本選手権大会A1」にゲストとして登場した。男子戦の日本一を決める、「KAWASAKIFALCONS」（クラブ1位）と「早稲田大学」（大学1位）の試合前に行ったセレモニーでは、審判団の前でコイントスを務めた。岩田は慶応義塾普通部入学後にラクロスを始め、ディフェンスとして活躍。高校時代にはラクロスU19日本代表候補に選ばれ