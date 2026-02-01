【モデルプレス＝2026/02/01】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが2月1日、自身のInstagramを更新。ロサンゼルスで開催されたグラミー賞授賞式に参列した際の姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】61歳大御所芸人「脚の美しさがレベチ」ミニ丈ドレスで美脚披露◆ハイヒール・モモコ、グラミー賞で華やかなドレス姿披露モモコは「3年連続ロサンゼルスのグラミー賞に来れました」とコメントし、赤と黒の花柄が印象的なオフショルダ