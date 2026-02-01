歌手のシン・ヒョニが海外遠征賭博疑惑について自ら解明に乗り出した。シン・ヒョニは1月31日、自身のインスタグラムを通じて「海外遠征賭博の疑惑を持たれている歌手は私ではありません。あまりにもDM（ダイレクトメッセージ）が届くので」という文章を投稿し、関連する噂を一蹴した。【写真】トロット歌手ホン・ジニョン、緩めワンピで“無防備な”ボディライン彼女はボブヘアの女性のシルエットとともに、“アメリカ遠征賭博の