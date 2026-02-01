あなたは読めますか？突然ですが、「桟敷」という漢字読めますか？時代劇や伝統芸能の話題で見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「さじき」でした！桟敷とは、祭りや芝居小屋などで見物するために、地面より一段高く設けた板張りの見物席のことを意味します。実際の例文としては、花火大会の迫力を特等席で味わうために桟敷を予約した、といった形で使われます。古くは高見の見物