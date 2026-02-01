ＡＫＢ４８の佐藤綺星（あいり＝２１）が１日、都内で初写真集「天使の反射角度」（集英社）発売記念会見を開催した。シンガポールとインドネシアでの撮影で自身初となる水着やランジェリーにも挑戦。これまでに見せたことのない姿も収めており「最初は大丈夫かなと不安だった」という。それでも「ファンの皆さんも喜んでくださって頑張ってよかった。新しく自分の魅力を見せられた」と手応えをにじませ、「恥ずかしいけど（メ