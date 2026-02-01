実業家・堀江貴文氏（53）が、1日までに更新された「日本維新の会」のYouTubeチャンネルに出演。高市早苗首相に関して言及した。この日は「【堀江貴文×藤田文武】緊急対談 今回の選挙どーすんの！？【前編】」と題して、日本維新の会・藤田文武共同代表と対談し、2月の選挙戦などについて語り合った。自民党と連立政権を組む日本維新の会は、政権の中枢を担っている。藤田共同代表は「長期安定政権に高市さんを推したいとい