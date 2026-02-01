岐阜市長選は１日、投票が始まった。いずれも無所属の現職と新人の２人が立候補している。午後４時現在の投票率は１３・３１％で、前回より２・３１ポイント高い。立候補しているのは届け出順に、新人で元県議の大須賀しづか氏（６６）（共産推薦）、３選を目指す現職の柴橋正直氏（４６）（自民、国民、立民、日本維新の会県総支部、公明県本部推薦）。選挙戦では、２期８年の現市政に対する評価や、ＪＲ岐阜駅北側の再開発