共同通信社が衆院選の支持動向を探るため1月31、2月1両日に実施した第2回トレンド調査で、比例代表の投票先は自民党が36.1％で1週間前の前回調査から6.9ポイント増えた。中道改革連合は13.9％で2ポイント増だった。