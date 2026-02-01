フェイエノールトの上田綺世と同僚FWをクラブOBが比較している。現地１月29日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ最終節で、上田と渡辺剛が所属するオランダのフェイエノールトが敵地でベティスと対戦。日本代表コンビが怪我で欠場したゲームは１−２で敗戦。この結果、29位に終わり、敗退が決定した。この試合でチーム唯一のゴールを決めたのは、上田に代わって１トップで先発したキャスパー・テングステッ