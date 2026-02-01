衆議院選挙を前に、SNS上では事実とは異なるフェイク情報があふれています。私たちが注意すべきことは何か、専門家に聞きました。【映像】実際のフェイク動画や画像（複数あり）国民民主・玉木代表「私の権利侵害はもうそっちのけですよね。だからこういうことをはたして許していいのか」玉木代表の怒りの理由は、動画サイトに投稿された画像です。「日本から追放された」などと、事実無根の文言が並んでいます。ほかにも、AI