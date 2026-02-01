アメリカ・テキサス州の連邦地裁はミネソタ州で移民当局に拘束された5歳の男児とその父親の釈放を命じました。【映像】拘禁中の男児と父親の様子先月ミネソタ州でICE=移民・税関捜査局に拘束された南米エクアドル出身の5歳の男児と父親をめぐり、拘留先のテキサス州の連邦地裁は31日、「可能な限り速やかに」釈放するよう命じました。親子は23日に拘束されて以降、1週間以上にわたってテキサス州の収容施設に拘留されていま