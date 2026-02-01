1月14日の戸田で史上39人目の24場制覇を達成した平田忠則（49＝福岡）の表彰が1日、G1「第72回九州地区選手権」を開催チュのボートレースからつで行われた。「G1を勝った時くらいうれしかった。戸田は初めて走ったときに消波装置にぶつかったし、伸びをつけるのが不得意だったので苦手意識があった。フライング持ちだったし、スタートも気にしていたけど達成できて良かったです」近況は出足型から伸び型にシフトチェンジし戦