東京都内では、きょうから私立中学校の入学試験が一斉に始まりました。【映像】受験会場の様子淺田和香レポ「保護者の見送りを受けた受験生たちが、続々と中に入っていきます」品川区の青稜中学校でも午前9時から入学試験が始まりました。きょう以降、東京都内の私立中学校では180校以上で順次、入学試験が行われます。日能研によりますと、受験者数や受験率はほぼ去年並みで、近年は学校ごとの校風を見て志望校を決める受験