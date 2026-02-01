山梨県富士河口湖町にある西湖野鳥の森公園には、「氷のオブジェ」が作られています。【映像】山梨の冬の風物詩「氷のオブジェ」 およそ30年前に、寒さで破裂した水道管から出た水で木が凍った光景が幻想的だったことから制作が始まりました。今では、冬の風物詩です。気温が低くなる去年12月下旬から木枠に水をかけ始め、最近の寒波の影響でよく凍って大きく見応えのあるものになったということです。「西湖こおりまつり」