第４７回（２０２５年度）ヨコハマ映画祭が１日、神奈川・関内ホールで行われ、主演女優賞を受賞した広瀬すずが授賞式に出席した。広瀬は「遠い山なみの光」（石川慶監督）、「ゆきてかへらぬ」（根岸吉太郎監督）の好演での受賞。広瀬は自身の受賞より「遠い―」で共演した二階堂ふみの演技に「（芝居の）吸引力がすごくてすごくて。刺激を受けた」と圧倒させられた話を披露。同賞は１０年前に新人賞を受賞している。司会者