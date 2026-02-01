巨人は１日、春季宮崎キャンプ初日の観衆を１万４０００人と発表した。今年は初日が日曜日となり多くのファンが来場。晴れで気温は１１度。強風だったが雨は降らずグラウンドで予定通り練習を行った。楽天から加入した則本、日本ハムから加わった松本、ドラフト入団の竹丸、田和ら新戦力も多く、活気あふれる初日に。球場横にあるステージでのイベントやトークショーなども大盛況だった。