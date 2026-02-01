【モデルプレス＝2026/02/01】元HKT48で女優の田中美久が2月1日、自身のInstagramを更新。写真集のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】24歳元HKT「セクシー」と話題のボディライン際立つ私服姿◆田中美久、ボディライン際立つぴったりニット姿披露田中は「写真集発売日まで約1ヶ月〜！楽しみッ」とつづり、ポルトガル・リスボンで撮影された3月9日発売の3rd写真集『ぜんぶ、ほんと』（集英社）のオフショットを複数