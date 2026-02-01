【モデルプレス＝2026/02/01】AKB48の佐藤綺星が2月1日、都内で開催された1st写真集「天使の反射角度」マスコミ会見に出席。本作の撮影を振り返った。【写真】AKB次世代メンバー、水着姿で美スタイル披露◆佐藤綺星、写真集撮影は「ロスに陥るくらいすごく楽しくて」本作では、AKB48の次世代エース・佐藤が、シンガポール＆インドネシアのビンタン島にて、“スマイル天使”というキャッチコピー通りのピュアで明るい笑顔や、自身初