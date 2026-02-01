【モデルプレス＝2026/02/01】SixTONESの森本慎太郎が、1月31日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に田中樹とともに出演。高額な買い物をしたことを明かした。【写真】SixTONESメンバー、地元で遭遇した元サッカー日本代表◆森本慎太郎、テント購入決意の理由この日、田中が「森本慎太郎さん150万円のテント購入。こちらの話題を話したいんですけども」と